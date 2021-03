Carga de minério avaliada em R$ 11 milhões é apreendida no Amazonas

Durante fiscalização em embarcações que trafegam pelo rio Solimões, agentes da Base Arpão apreenderam uma carga de pedra brita avaliada em R$ 11 milhões, que vinha sendo transportada de forma ilegal por uma balsa. A ação ocorreu na noite dessa sexta-feira (05), próximo a um terminal da cidade de Coari. De acordo com os policiais, em oito edições, essa é a apreensão com maior prejuízo ao crime já feita durante as revistas.

