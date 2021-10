Campanha ‘balinha não é troco’ conscientiza consumidores e comércios em Manaus

O material da campanha já começou a ser distribuído em comércios de Manaus. O descumprimento da Lei pode ser denunciado no Procon-AM, pelas redes sociais do órgão (Facebook /Procon Amazonas e instagram @procon_amazonas) ou pelos números 0800 092 1512, 3215-4009/4012.

“Muita gente não sabe que a prática de oferecer balas, chicletes ou quaisquer outros produtos no lugar do troco é considerada ilegal. Caso o comércio ou fornecedor de serviços não tenha o valor em espécie, deve arredondar de forma a beneficiar o consumidor”, afirma.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, explica que a ideia para a campanha surgiu em uma rede social, após a sugestão do consumidor Rodrigo Silva da Cruz.

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) lança nesta segunda-feira (18) a campanha “Balinha Não é Troco”, que tem o objetivo de conscientizar a população amazonense sobre a Lei Nº 5099, de 14/01/2020. Também conhecida como Lei do Troco, ela aponta a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos e serviços no Amazonas em fornecer o troco em espécie.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.