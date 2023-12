Caminhão que transportava 412 urnas eletrônicas pega fogo no Amazonas; vídeo

Caminhão que transportava urnas eletrônicas pega fogo no interior do Amazonas pic.twitter.com/XdOfaeoQ3T — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 2, 2023

Manaus/AM - Um caminhão que transportava 412 urnas eletrônicas pegou fogo no município do Careiro, na tarde desta sexta-feira (1º), no Amazonas. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Segundo o TRE-AM, o caminhão transportava as urnas, que são modelo 2015, de Rio Branco (AC) para Manaus (AM), como parte do processo de remanejamento de estoque.

“Informamos que ainda estão sendo apuradas as causas do incêndio e que não há qualquer prejuízo ao bom andamento dos preparativos para as eleições 2024.”, diz o comunicado.