Buscas por jovem desaparecido em naufrágio entram no 2° dia no Amazonas

Manaus/AM - Mergulhadores do Corpo de Bombeiros entraram no segundo dia de buscas por um jovem que desapareceu no rio, nas proximidades do Porto de Iranduba, no interior do Amazonas.

O acidente ocorreu na noite do último domingo (2), e desde ontem, os profissionais vasculham o local na tentativa de resgatar o rapaz, mas nenhum sinal foi encontrado. Dois amigos que estavam com ele no momento do naufrágio sobreviveram.