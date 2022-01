Buscas por família desaparecida no Rio Madeira são encerradas sem sucesso

Manaus/AM – As buscas pelas seis pessoas da mesma família que desapareceram, após naufrágio de um bote pequeno no Rio Madeira, foram encerradas oficialmente pelo Corpo de Bombeiros, neste domingo (16), em Nova Olinda do Norte. “A equipe de mergulho retornou à Manaus na manhã de hoje chegando ao Pelotão Fluvial por volta de 10h30. Ocorrência Finalizada”, informou a corporação. Os desaparecidos foram identificados inicialmente como Arivaldo da Silva Lima, 65 anos, Gracinei Pinto de Lima, 60, Benedita Pinto de Lima, 33, Ágata Lima Farias, 4, William de Lima, 3 e Gleiciane Lima, 8.

