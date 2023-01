BR-319 será interditada para obra na ponte que desabou no Amazonas

Para as obras de Autaz-Mirim o DNIT tem a expectativa de concluir a contratação emergencial e assinar o contrato com a empresa no início deste ano. A Autarquia ressalta que, de acordo com o artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para as obras contratadas de forma emergencial é de até um ano.

O DNIT já trabalha na contratação emergencial das empresas que vão reconstruir as novas travessias. No caso da ponte sobre o rio Curuçá, o processo está na fase de contratação da empresa.

Na primeira etapa dos trabalhos, as equipes da Autarquia estão atuando na execução dos caminhos de serviço para que as máquinas possam chegar até o local da demolição e remoção das estruturas de concreto.

Segundo o Departamento, os trabalhos de retirada das estruturas de concreto dos rios Curuçá e Autaz-Mirim iniciaram em dezembro. Na ocasião, foram assinados dois contratos, um para cada ponte. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 90 dias para que seja iniciada o quanto antes a reconstrução das novas pontes no km 23,1 e no km 24,6 da rodovia.

