Bares e festa em floricultura são fechados descumprindo decreto em Manaus

Manaus/AM - Sete bares e uma festa nos fundos de uma floricultura foram fechados em Manaus, durante fiscalização na noite desta sexta-feira (25), por descumprirem novo decreto estadual para evitar contaminação pela Covid-19. Outros quatro estabelecimentos foram autuados por funcionamento irregular.

No total, foram visitados 18 estabelecimentos situados em diferentes zonas de Manaus. Na Praça do Eldorado, localizada na zona centro-sul da capital, bares e restaurantes foram orientados a encerrar suas atividades após às 22h, horário limite de funcionamento do setor, segundo o novo decreto do Governo do Estado. Já na avenida Grande Circular, zona leste de Manaus, as autoridades fecharam uma festa clandestina que acontecia nos fundos de uma floricultura e reunia aproximadamente 70 pessoas.

A ação contou com o apoio de servidores da SSP-AM, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil, e de órgãos municipais, como a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Casa Militar do Município.

Conforme o capitão Renan Libório, responsável pelo comando de uma das duas equipes que atuaram na fiscalização desta sexta-feira, o balanço da fiscalização foi positivo. Ele ressalta ainda que, neste primeiro momento, as autoridades têm como principal objetivo fazer a orientação aos donos dos estabelecimentos sobre as novas normas que entraram em vigor nesta semana.