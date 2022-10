Balsa explode em porto no Amazonas e moradores buscam por vítimas; vídeo

Moradores disseram ter ouvido um forte barulho vindo do porto, e quando foram ver do que se tratava, notaram a embarcação em chamas. Eles chegaram a fazer buscas por possíveis vítimas, mas ninguém foi encontrado

Manaus/AM - Uma balsa explodiu nesta quinta-feira (6), no porto Manoel Soares, no bairro do Jauary, no município de Itacoatiara, no Amazonas.

