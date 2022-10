Após denúncias, PCDs e idosos terão prioridade em atendimento na Cema em Manaus

Manaus/AM - Após denúncias sobre atrasos em atendimentos, o Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 42ª Promotoria de Justiça de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, determinou a prioridade para PCDs e idosos na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), em Manaus.

Conforme denúncia recebida pelo MPAM, essas pessoas vinham enfrentando dificuldades para receber materiais, fraldas e medicamentos de uso contínuo, em virtude da demora na obtenção de consultas médicas, para a renovação do laudo, dentro do prazo de três meses exigido pela Cema.

“A Lei Estadual n. 241/2015 prevê agendamento prioritário para PCDs e pessoas idosas, o que não estava sendo cumprida pela Secretaria de Estado. Em razão disso, o MPAM expediu recomendação no ano passado e, após negociação, conseguiu que a Secretaria de Saúde emitisse uma Nota Técnica (006/CURA/SES-AM), que orienta o cadastramento desses pacientes PCDs e idosos junto ao SisReg, de forma a garantir a prioridade a que eles têm direito”, explicou o Promotor de Justiça Vitor Fonsêca.

A Nota Técnica, expedida em atenção à recomendação ministerial, orienta às Unidades de Saúde do Estado e à equipe técnica da Central Unificada de Agendamentos e Consultas (Cura) o agendamento prioritário, no SisReg, de consultas de retorno para os usuários cadastrados na Cema, especialmente, PCDs, pessoas idosas e/ou com mobilidade reduzida que precisem renovar o LME ou receber medicamentos, fraldas e material médico de uso contínuo.