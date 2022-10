Homem que arrancou orelha de PM com os dentes tentava recuperar moto apreendida no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, de 44 anos, que arrancou a orelha comandante da Polícia Militar com os dentes, no Careiro Castanho, no Amazonas, tentava recuperar uma motocicleta apreendida quando cometeu o ataque nesta quinta-feira (6).

Homem arranca orelha de policial em quartel da polícia militar no Amazonas pic.twitter.com/kQ30I2QN4l — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 6, 2022

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no último domingo (2), uma motocicleta com irregularidades foi apreendida no município. O suspeito compareceu no quartel, nesta quinta-feira, na companhia de outro homem para liberação do veículo. Em certo momento, o policial foi atacado e teve um pedaço da orelha arrancada. O motivo do ataque não foi detalhado pela polícia.

Após a agressão, o homem foi detido e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça. O segundo suspeito que participou da ação criminosa já foi identificado e está sendo procurado pelas equipes policiais.

O policial que perdeu parte da orelha foi atendido em uma unidade de saúde no Careiro e em seguida transferido para uma unidade de Manaus.