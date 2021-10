Baixo estoque no banco de sangue gera preocupação em Parintins, no Amazonas

O banco de sangue Amilcar Monterrey de Parintins, no Amazonas, apresenta um estoque baixo, o que pode prejudicar o sistema de saúde do município. Pessoas que queiram ajudar doando sangue precisam ter entre 16 e 59 anos e deve pesar mais de 50 kg. Menores de idade só podem doar com o consentimento dos responsáveis.

A demanda no município está muito alta, e as bolsas de sangue no hospital não estão suprindo. Apesar do aumento de doadores mais jovens ter ajudado, não tem sido suficiente para alcançar as metas da estocagem.

Para fechar a cota de outubro, ainda faltam 30 bolsas de sangue, de acordo com o hospital. Além de Parintins, a unidade ajudar outros municípios do baixo Amazonas.

O banco de sangue Amilcar Monterrey fica localizado na rua Pedro Ferreira Gonçalves, no centro de Parintins, e funciona de segunda a sexta-feira.