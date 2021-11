Azul Linhas Aéreas deve indenizar passageiro por atraso de 25 horas em voo

A empresa Azul Linhas foi condenada por sentença do juízo da 2ª. Vara de Tabatinga em ação onde uma cliente pede danos morais, ja que adquiriu passagens aéreas para o trecho Tabatinga-Campinas-Tabatinga e sofreu um atraso de 25 horas

No Município paulista, para o retorno à origem, a passageira, ao chegar no aeroporto, com a antecedência necessária, tomou conhecimento de que não poderia embarcar no voo de conexão em Campinas, porque não mais havia assentos disponíveis.

O autor viu-se na situação de ser realocado em voo diverso, chegando ao destino pretendido no dia seguinte, durante a tarde, próximos as 17 horas, com aproximadamente 25 horas de atraso em relação ao voo contratado.

