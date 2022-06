Av. Coronel Teixeira é interditada neste sábado para motociata de Bolsonaro

Manaus/AM – A avenida Coronel Pedro Teixeira, no bairro Ponta Negra, será interditada neste sábado (18), por conta da motociata que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

O evento está marcado para iniciar às 15h com saída do Complexo Turístico da Ponta Negra. Porém, a partir das 7h até às 4h, o local funcionará apenas como faixa liberada para que os participantes do evento possam se concentrar e se organizar para a partida.

A motociata vai percorrer várias avenidas de Manaus e terá como destino final a Arena da Amazônia. Confira o percurso completo:

Ao saírem da Ponta Negra, os veículos seguirão para a avenida Brasil, Boulevard Álvaro Maia, Major Gabriel rumo ao Centro, onde descerão pela avenida Sete de Setembro. Depois irão se dirigir ao bairro Distrito Industrial, pelas avenidas Buriti e Samaúma em direção ao Armando Mendes, na zona leste, e continuará pelas avenidas Autaz Mirim até a Bola do Produtor, seguindo a zona norte, pelas avenidas Camapuã, Noel Nutels, Max Teixeira, finalizando na avenida Torquato Tapajós até a chegada na Arena da Amazônia.