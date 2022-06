Armazenamento de drogas justifica busca pessoal, firma TJAM

Manaus/AM - O desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos fixou que o tráfico de drogas nas modalidades de armazenar drogas autoriza a prisão em flagrante, afastando o pedido de nulidade das provas obtidas por meio ilícito, por que ficou evidente a legalidade na entrada dos agentes de polícia no interior da residência do suspeito, haja vista as fundadas razões extraídas das circunstâncias nas quais a prisão fora efetuada em crime de natureza permanente, cuja conduta se prolonga no tempo. Leia mais em Amazonas Direito.

