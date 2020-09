Amazonense Vinne Ramos se apresenta no The Voice Kids neste domingo

Manaus/AM - O Amazonas será representado por um talento mirim neste domingo (27) no "The Voice Kids". O pequeno Vinne Ramos, de 10 anos, irá se apresentar ao vivo na competição musical da TV Globo. Ele concorre com outros 23 competidores de todo o Brasil.

"Estou muito ansioso. Ensaiei a pandemia inteira. A música que vou cantar é muito difícil mas é linda e eu conto com a torcida de todo o Amazonas", antecipou o pequeno cantor.

Conhecido por surpreender com sua afinação e voz por onde passa, o pequeno artista já era uma promessa no qual o público de Manaus já esperava. Manauara da gema, ele já se apresentou com grandes nomes da música amazonense, inclusive com David Assayag, levantador de toadas do Boi Caprichoso.

No novo formato do programa, as apresentações dos pequenos artistas acontecerão serão diretamente de suas casas. As apresentações remotas foram divididas para acontecer em dois finais de semanas seguidos, sendo 12 crianças a cada fim de semana. No último domingo (21), 12 crianças já se apresentaram.

Nessa fase, todos os participantes receberam em suas casas um kit completo, devidamente higienizado e embalado, que inclui desde celulares e aparelhos para captação de vídeo em alta resolução até microfones, fone de ouvido para retorno do áudio e backdrop para composição do cenário. Tudo conduzido e captado remotamente pela equipe do reality.

Para que o pequeno artista amazônida siga na competição musical, é preciso votar durante o programa na home do The Voice Kids através deste link.