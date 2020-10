Amazonas ultrapassa 142 mil casos de covid-19

Manaus/AM - O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 184, divulgado neste sábado (03), traz o registro de 938 novos casos de Covid-19. Foram confirmados sete óbitos por Covid-19, sendo seis ocorridos nas últimas 24 horas e um óbito encerrado por critério laboratorial, elevando para 4.169 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira (02), foram registrados 31 sepultamentos e quatro óbitos em domicílio. O boletim acrescenta ainda que 17.118 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12,04% dos casos confirmados ativos.

Nesta edição, 17 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí; Alvarães; Barcelos; Beruri; Borba; Careiro; Canutama; Codajás; Itacoatiara; Juruá; Manicoré; Santa Isabel do Rio Negro; Santo Antônio do Içá; São Gabriel da Cachoeira; Tapauá; Tonantins e Uarini.

Municípios – Dos 142.137 casos confirmados no Amazonas até este sábado (03/10), 53.210 são de Manaus (37,44%) e 88.927 do interior do estado (62,56%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (7.041); Parintins (5.286); São Gabriel da Cachoeira (4.357); Manacapuru (4.009); Tefé (3.735); Humaitá (3.390); Lábrea (2.776); Barcelos (2.670); Eirunepé (2.376); Santa Isabel do Rio Negro (2.174); Itacoatiara (2.159); Carauari (2.254); Presidente Figueiredo (2.182); Iranduba (2.014); Ipixuna (1.982); São Paulo de Olivença (1.922); Tabatinga (1.873); Maués (1.687); Benjamin Constant (1.607); Careiro (1.637); Rio Preto da Eva (1.470); Manicoré (1.436); Pauini (1.368); Boca do Acre (1.321); Autazes (1.311); Alvarães (1.228); Santo Antônio do Içá (1.223); Urucurituba (1.039); Atalaia do Norte (1.052); Barreirinha (1.034); Nova Olinda do Norte (1.020); Tapauá (972); Guajará (934); Itapiranga (934); Nhamundá (879); Beruri (851); Fonte Boa (823); Anori (791); Anamã (776); Uarini (739); Borba (712); Amaturá (749); Urucará (702); Novo Aripuanã (702); Envira (732); São Sebastião do Uatumã (623); Tonantins (622); Itamarati (571); Juruá (562); Maraã (528); Manaquiri (493); Novo Airão (490); Silves (459); Japurá (447); Canutama (421); Jutaí (392); Boa Vista do Ramos (369); Caapiranga (322); Codajás (261); Apuí (242) e Careiro da Várzea (196).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.639 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.530.

A lista inclui Manacapuru (155); Parintins (128); Coari (107); Tefé (86); Tabatinga (81); Humaitá (77); Itacoatiara (70); Iranduba (56); São Gabriel da Cachoeira (56); Benjamin Constant (40); Lábrea (39); Autazes (36); Maués (36); Manicoré (34); Santo Antônio do Içá (26); Barcelos (25); Presidente Figueiredo (25); São Paulo de Olivença (25); Nova Olinda do Norte (24); Borba (23); Manaquiri (20); Rio Preto da Eva (20); Careiro (19); Fonte Boa (19); Carauari (17); Santa Isabel do Rio Negro (17); Jutaí (16); Tonantins (15); Alvarães (14); Guajará (14); Nhamundá (14); Barreirinha (14); Boca do Acre (13); Beruri (12); Novo Aripuanã (12); Anori (11); Uarini (12); Amaturá (10); Eirunepé (10); Itapiranga (9); Urucará (8); Caapiranga (7); Juruá (7); Novo Airão (7); Urucurituba (7); Ipixuna (6); Itamarati (6); São Sebastião do Uatumã (6); Silves (5); Tapauá (5); Atalaia do Norte (4); Careiro da Várzea (4); Codajás (4); Maraã (4); Pauini (4); Boa Vista do Ramos (2); Envira (2); Anamã (1); Apuí (2); Canutama (1); e Japurá (1).