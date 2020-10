BR-319: 'Bancada amazonense se empenha para não faltar recursos'; diz Braga

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM) anunciou, neste sábado (03/10), no município de Humaitá, que o Congresso Nacional recebeu na última sexta-feira (02/10), o projeto de lei que, com emendas parlamentares, vai viabilizar o acordo do governo federal com a bancada do Amazonas destinando R$ 150 milhões ao Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit) para investimentos em infraestrutura das BRs-319, 317 e 307.

O anúncio aconteceu durante solenidade de assinatura da ordem de serviço de manutenção do “trecho do meio” (entre os quilômetros 250 e 655) feita pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O evento contou com a presença de membros da bancada federal do Amazonas, lideranças políticas do Sul do Amazonas e de representantes de Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Segundo Eduardo Braga, o aporte financeiro para o Dnit foi retirado do PL pela equipe econômica, mas agora, os parlamentares amazonenses terão que apresentar emendas para viabilizar os recursos. “E vamos precisar do apoio de todos, tanto do Amazonas, como dos estados de Rondônia e Roraima para não deixar faltar recursos para a BR-319”, disse o parlamentar.

─ E estamos juntos – presidente Bolsonaro, ministro Tarcísio e a bancada federal do Amazonas – para darmos avanços importantes na BR-319, assim como na BR-307 e BR-317. Estamos trabalhando juntos nessa parceria e avançando passo a passo. Hoje estamos aqui para dizer, obrigado presidente Bolsonaro, ministro Tarcísio com a nossa bancada viabilizando recursos para que a BR-319 seja uma realidade”, disse o senador Eduardo Braga.

O senador reconheceu a determinação e a vontade política do presidente Bolsonaro de tirar o Amazonas e Roraima do isolamento. “O MDB não faz parte da base aliada e digo como líder do partido que as nossas esperanças se reacenderam pela firmeza e pela vontade política demonstrada pelo presidente e o ministro Tarcísio de Freitas em realizar o sonho da BR-319”, afirmou Braga.

Lideranças ─ A assinatura da ordem de serviço do “trecho do meio” ocorreu em Humaitá, mas o ministro da Infraestrutura e o senador Eduardo Braga, visitaram, antes, o Distrito Realidade, às margens da BR-319. Na comunidade, Tarcísio de Freitas conversou com lideranças políticas e disse que existe uma grande vontade política do presidente Jair Bolsonaro e da bancada amazonense em asfaltar todo o trecho da BR-319 e a manutenção de rodovias como a BR-307 e BR-317.

Um dos principais líderes do movimento de defesa da BR-319, André Marsílio, disse que a presença do ministro da Infraestrutura demonstra um grande interesse do governo federal em garantir a pavimentação da rodovia. “A sua vinda aqui, como os integrantes da bancada do Amazonas, mostra para gente a luz no fim do túnel. Todos que dependem dessa rodovia agradece o senhor e o governo federal”, finalizou.