Presos do Amazonas poderão ligar para os filhos na próxima semana; entenda

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) vai liberar durante uma semana, videochamadas de internos para os filhos, durante a semana que antecede o dia das crianças. A medida acontecerá por conta da suspensão das visitas dos pequenos às unidades prisionais, em virtude da pandemia do coronavírus

Pensando em resguardar a saúde e a vida de todos os envolvidos, respeitando as medidas de prevenção contra a Covid-19, e ainda propiciar um momento de afetividade familiar, o secretário da pasta, coronel Vinícius Almeida, determinou a realização de videochamadas ou ligações de internos de todas as unidades da capital e interior do Amazonas para aqueles filhos cadastrados no aplicativo Visita Legal.

A ação, supervisionada pelo Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) e coordenada pela equipe de assistência social de cada unidade, terá início na segunda-feira (05/10) e se estenderá até sexta (09/10). Só na capital, a expectativa é de que, ao final da iniciativa, aproximadamente 674 internos e 1.278 crianças sejam contemplados.

Para a chefe do Deresc, Keyla Prado, ações como essa são importantes para todos os envolvidos. “Isso demonstra a preocupação e o cuidado da Seap em manter os vínculos afetivos, fortalecendo a família”, conclui Prado.