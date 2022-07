Amazonas registra mais dois casos suspeitos de varíola dos macacos

Os pacientes foram atendidos pela Fundação de Medicina Tropical - Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), em Manaus. As amostras de um deles foram coletadas e encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), na FVS-AM.

Sintomas - De acordo com o CIEVS-Manaus, os homens apresentaram adenomegalia (aumento dos gânglios linfáticos do pescoço), dor de cabeça, náuseas, vômito, fraqueza muscular, febre, dor de garganta e erupções na pele em evolução sugestivas para a varíola dos macacos (Monkeypox).

Manaus/AM - O Amazonas registrou mais dois casos suspeitos de varíola dos macacos nesta sexta-feira (29). As informações são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O estado já tem 1 caso confirmado da doença.

