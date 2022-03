Amazonas registra 425 novos casos de covid e 2 óbitos

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 425 novos casos de Covid-19, totalizando 578.521 casos da doença no estado. Foram confirmados 2 óbitos pela Covid-19, ocorridos no sábado (12), elevando para 14.143 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no sábado (12), foi registrado 1 sepultamento pela Covid-19.

Municípios – Dos 578.521 casos confirmados no Amazonas até este domingo (13/03), 288.035 são de Manaus (49,78%) e 290.486 do interior do estado (50,21%).

A capital, Manaus, tem 417 novos casos confirmados. No interior, os 3 municípios que têm casos novos são: Caapiranga (6), Benjamin Constant (1), Humaitá (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.691 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.452.

A lista inclui novos óbitos em: Manaus (1) e Parintins (1).