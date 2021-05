Amazonas pode chegar amanhã a 1 milhão de doses de vacina aplicadas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou que 989.482 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (11), sendo 632.151 de primeira dose e 357.331 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3w2hsXV.

As informações consolidadas pela FVS-AM são disponibilizadas pelas secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Neste balanço, 11 cidades não enviaram a informação: Anamã, Apuí, Beruri, Coari, Itamarati, Itapiranga, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba.