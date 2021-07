Amazonas lança campanha para alertar sobre o tráfico de pessoas

Manaus/AM - Começou nesta quinta-feira (22) a campanha Coração Azul, de conscientização contra o tráfico de pessoas, no Casarão das Ideias, Centro de Manaus, a partir das 16h, com a exibição do documentário “Bolishopping” (2013), que aborda o drama de migrantes e refugiados bolivianos vítimas de trabalho escravo.

A Gerência de Migração, Refúgio, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo (GMIG), vinculada à Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) da Sejusc, separou dois grupos de refugiados e migrantes venezuelanos para acompanhar o filme. Após a exibição, a gerência promoveu uma roda de conversa sobre o tráfico humano no contexto internacional, nacional e amazônica.

O produtor cultural e diretor do Casarão de Ideias, João Fernandes, destaca a importância desta parceria com a campanha. “O Casarão de Ideias é um espaço cultural da cidade, estarmos inseridos nessa programação reforça o nosso papel não só cultural, mas também nosso papel social de ajudar na visibilidade, pelos números de pessoas que a gente atinge. Então é importante que a instituição seja sempre parceira de campanhas como essa, que merece cada vez mais destaque pela recorrência desse crime do tráfico de pessoas”, disse.

Programação - A agenda para este mês começou hoje (22/07), apresentando o filme “Bolishopping”, sobre o combate ao tráfico de pessoas. O mesmo filme será exibido amanhã (23/07), a partir das 7h, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Iranduba; e no dia 26, a partir das 17h, no Consulado Colombiano, Parque Dez, zona centro-sul.