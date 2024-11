Amazonas FC vence o América-MG na Arena da Amazônia

Manaus/AM - O Amazonas FC venceu por 1 a 0 o América-MG, em casa, na Arena da Amazônia, na noite desta terça-feira (5). A partida é válida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O responsável por abrir o placar foi Matheus Serafim, aos 23 minutos do segundo tempo. O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas na análise do VAR foi constatada a regularidade da posição do atacante.

Com o resultado, a Onça-Pintada sobe para a 11ª posição, com 48 pontos, mas já sem chances de acesso, embora com pouco risco de rebaixamento, enquanto o Coelho cai para o 9ª lugar na disputa, com 52 pontos, dificultando o sonho com o acesso à série A.

O próximo embate do Amazonas é contra o Guarani, na terça-feira (12), e no mesmo dia, o América-MG enfrenta o Ituano.