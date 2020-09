Amazonas enfrenta alta no número de mortes por Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas foi o único estado que apresentou alta na média móvel de mortes por Covid-19 neste domingo (6). Segundo os dados do consórcio de imprensa, nos outros 12 estados houve queda na média de mortes na variação de 14 dias.

De acordo com o Sistema Globo, as regiões Nordeste (-29%) e Sudeste (-19%) apresentaram queda na variação de 14 dias em razão da doença provocada pelo novo coronavírus. O Norte teve alta (40%) e as demais permaneceram com índices estáveis: Centro-Oeste (-9%) e Sul (-5%).

O número de infectados no estado chegou a 123.811. Conforme dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o total de mortes é de 3.847 mortes em decorrência do Covid-19, até este sábado (05).