Bares são fiscalizados em ação contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Os bares e restaurantes, localizados no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, foram fiscalizados neste domingo (06), para garantir o cumprimento do decreto governamental que trata de medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Para evitar a proliferação do vírus que já matou 3.847 pessoas no Amazonas, até hoje, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), os bares devem respeitar o cumprimento das normas do decreto estadual, cujo qual orienta o horário de funcionamento até meia-noite, o distanciamento entre as mesas, uso de máscaras, sem aglomerações.

Participaram da fiscalização servidores da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), entre outros órgãos estaduais e municipais.