Manaus FC empata com Ferroviário, no Ceará

Em um jogo intenso pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC conseguiu arrancar um empate com o Ferroviário-CE, neste domingo (6).

Wellington Rato abriu o placar para o Ferroviário, aos 12 do segundo tempo. Paulinho foi quem igualou o placar para o Manaus, com um gol de pênalti, aos 33 do 2º tempo. Com o empate, time amazonense caiu para o 5º lugar do Grupo A.

o Manaus FC recebe o Treze-PB, na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, às 19h. Na sequência, também em casa, o adversário será o Santa Cruz-PE, no dia 19.