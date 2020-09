Campanha de vacinação contra sarampo é prorrogada; saiba mais

Manaus/AM - A campanha nacional de vacinação contra sarampo continua até dia 31 de outubro para as pessoas com idade entre 20 a 49 anos. Apenas 8,53% do público alvo foi vacinado contra a doença no Amazonas e para garantir maior adesão entre as pessoas, a prefeitura disponibiliza 163 postos de vacinação.

Para vacinar é necessário ir em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam em horário ampliado de segunda a sexta-feira, até 21h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Confira;

1. Zona Norte - UBS Áugias Gadelha, UBS Balbina Mestrinho e UBS Sálvio Belota;

2. Zona Sul - UBS Dr. José Rayol dos Santos e UBS Morro da Liberdade;

3. Zona Leste - UBS Leonor Brilhante, UBS Alfredo Campos e UBS Amazonas Palhano;

4. Zona Oeste - UBS Deodato de Miranda Leão e UBS Leonor de Freitas.