Amazonas e mais 7 estados mostram aumento de casos de covid-19, diz Fiocruz

Manaus/AM - O Amazonas apresenta sinal de aumento de casos de Covid-19, é o que aponta o oletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira (21) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os estados Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Tocantins, Distrito Federal e Rio de Janeiro também apresentaram tendência para o aumento.

De acordo com a Agência Brasil, todas as regiões do país encontram-se na zona de risco, com ocorrência de casos muito alta. no entanto, há indícios de interrupção da tendência de queda na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Foi verificada também tendência de estabilização em Minas Gerais e Piauí, embora os indícios não sejam muito claros nos dois estados.