Barragem de minério apresenta vazamento e polui terra indígena no Amazonas

A empresa Mineração Taboca S.A. e os órgãos destinatários da recomendação terão cinco dias para informar ao MPF sobre o acatamento das medidas indicadas no documento e detalhar as providências adotadas para cumprir todos os itens recomendados.

O relatório mais recente sobre a situação no local, produzido pela Fundação Nacional do Índio (Funai), apontou a necessidade de adoção de medidas urgentes para proteger os kinja, como se autodenominam os indígenas waimiri atroari.

Manaus/AM - Após as barragens de retenção do Complexo Mineral do Pitinga, da empresa Mineração Taboca, contaminar um igarapé e dois rios na terra indígena Waimiri Atroari, em Presidente Figueiredo (AM), o Ministério Público Federal recomendou a suspensão imediata do depósito de resíduos ou lançamentos de qualquer tipo de substâncias.

