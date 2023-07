Amazonas é destaque em campanha na Times Square nos EUA

Manaus/AM - Seguindo a temática da campanha Amazonas Incomparável, lançada recentemente pelo Governo do Amazonas, Manaus é apontada como um dos dez destinos nacionais promovidos pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), nos Estados Unidos. Uma campanha publicitária, que será veiculada até o dia 10 de agosto, apresenta o estado na Times Square, em Nova Iorque.

Destaque nos telões da Times Square, em Nova Iorque, o Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões, tombado em 2010 como patrimônio cultural e natural, aparece para os milhares de espectadores e turistas que passam pelo principal atrativo turístico do local.

Os estadunidenses são os principais emissores de turistas para o Amazonas, conforme detalhou dados da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). Até o primeiro quadrimestre de 2023, 31% dos turistas estrangeiros eram provenientes dos EUA.

O Amazonas foi escolhido pela Embratur após um levantamento de dados e cruzamento de informações, como, por exemplo, os segmentos que mais atraem turistas dos EUA, os destinos já tradicionalmente procurados pelo público-alvo e com malha aérea disponível, considerando o menor tempo de deslocamento internacionalmente.

“Nós vínhamos em contato com a Embratur, articulando essa promoção, que é muito importante para o Amazonas. O voo direto de Fort Lauderdale (EUA), por exemplo, tem ocupação média de assentos de quase 90%, até o final do ano”, afirmou o presidente, Gustavo Sampaio.

A campanha

A campanha mostra 10 destinos turísticos do Brasil: Manaus, Rio de Janeiro, Salvador, Foz do Iguaçu, Fernando de Noronha, Belém, Chapada dos Veadeiros, Natal e Pipa, Pantanal e Fortaleza e Jericoacoara.

O carro-chefe da campanha da Embratur nos Estados Unidos é um vídeo de 30 segundos. Nele, aparecem as experiências turísticas encontradas no Brasil em diferentes cenários: praia, natureza e cidades. Outros quatro clipes de 15 segundos retratam os principais segmentos turísticos ligados ao Brasil: cultura; gastronomia; sol e praia, e ecoturismo.

Brasil com S

Conforme a Embratur, uma das novidades da campanha é que, mesmo em língua inglesa, em que o nome de nosso país é grafado com a letra Z, a Embratur optou por escrever o Brasil com S.

As peças da campanha fazem um jogo de palavras que representam o Brasil e, em inglês, iniciam com a letra S. O slogan central é “It’s Spectacular. It’s Brasil”, mas, a cada peça, há uma nova palavra iniciada em S para falar do Brasil, como Sustainable (sustentável), Sunny (ensolarado), Scrumptious (esplêndido) e Sambalicious (trocadilho que une Samba e Delicious – neologismo usual nos EUA para qualificar coisas que são positivas, emocionantes, inspiradoras).

De acordo com o órgão federal, a campanha também compara as curvas do S com a sinuosidade dos nossos rios e da paisagem de nossos cartões postais.

“A Marca Brasil já traz a leveza da curva como uma marca de nosso país. O Brasil com S que agora se afirma para o mundo com o país da sustentabilidade, que tem responsabilidade climática e faz do turismo uma das principais ferramentas de transição para uma economia verde. Esse é o Brasil que o mundo quer visitar, esse é o Brasil que está em nossa campanha”, finaliza o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.