Agência abre inscrições para Processo Seletivo com 55 vagas no Amazonas

Manaus/AM - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam), junto à Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) está com inscrições abertas até o dia 24 para Processo Seletivo Simplificado (PSS).



O edital pretende contratar profissionais por um período de até dois anos, para atuação nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo, Benjamin Constant, Parintins, Humaitá, Beruri, Santo Antônio do Içá, Carauari, Itamarati, Eirunepé, Barcelos, Boca do Acre, Lábrea, Manicoré, Atalaia do Norte, Barreirinha, Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Tefé, Maraã, Fonte Boa e Tabatinga.

São 55 vagas para os cargos de Ajudante de Caminhão, Assistente Administrativo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Pesca, Engenheiro Florestal, Médico Veterinário, Técnico Agropecuário, Analista Técnico, Assistente Social, Pedagogo, Técnico em Agroecologia Indígena e Técnico em Pesca, além de sete vagas para Primeiro Emprego.



O processo seletivo será realizado de forma on-line, por meio de sistema próprio, hospedado no sítio eletrônico da Aadesam (www.aades.am.gov.br). As informações sobre inscrições, pré-requisitos, distribuição de vagas por município e salário estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no endereço http://www.aades.am.gov.br/noticia/aadesam-lanca-edital-para-contratacao-de-jovens-em-busca-do-primeiro-emprego/.