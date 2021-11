Ações de enfrentamento da Covid-19 são intensificadas após aumento de casos no interior do Amazonas

Manaus/AM - Com a finalidade de reforçar as ações de enfrentamento à Covid-19 no interior do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP) realizou, nesta terça-feira (09), reunião de Alinhamento e Fortalecimento de Estratégias de Enfrentamento da Covid-19. A discussão das medidas ocorre após aumento de casos em São Gabriel da Cachoeira e em Jutaí. Entre as estratégias definidas durante a reunião, constam a intensificação da cobertura de vacinação e o rastreio de novas variantes.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, alertou aos demais membros sobre o número de casos confirmados de Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira e em Jutaí com a apresentação de relatório da equipe da vigilância epidemiológica que esteve nas cidades nos últimos dias.

Os municípios monitorados pela FVS-RCP com maior número de casos são: (157) São Gabriel da Cachoeira, (134) Jutaí, (66) Itacoatiara, (36) Benjamin Constant, (28) Tefé, (21) Boa Vista do Ramos, (19) São Paulo de Olivença, (18) Tonantins, (17) Humaitá e (14) Barreirinha.

A FVS-RCP ressalta que a circulação do vírus SARS-CoV-2 continua presente no Estado e as medidas protetivas individuais e coletivas como: O uso da máscara de proteção facial, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel e a adesão à imunização realizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, são fundamentais no controle da pandemia.