PEC dos Precatórios: Veja como votaram os deputados do Amazonas

O texto permite alterar o cálculo do teto de gastos e abre espaço para novas despesas de R$ 91,6 bilhões no orçamento do governo para 2022, além de que parte do dinheiro deve ser usado para pagar o Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família. Agora, a medida segue para a sanção do Senado Federal.

