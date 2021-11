Deputado denuncia aumento na taxa de energia elétrica no Amazonas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) justificou o aumento devido aos custos com encargos setoriais, pelas despesas relacionadas às atividades de distribuição, pelos componentes financeiros e pelos gastos com compra de energia.

Manaus/AM - Desde o início do mês de novembro a tarifa da energia elétrica no Amazonas aumentou cerca de 15,99%, segundo a Aneel e o deputado Serafim Corrêa afirmou nesta terça-feira (9) que os parlamentares da Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam) precisam se opor contra o reajuste pois a decisão é desagradável e desproporcional para o momento em que o estado está enfrentando.

