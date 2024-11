Amazonas tem jogo de despedida amargo na série B

Manaus/AM - O Amazonas foi derrotado pelo Goiás por 4 a 0 neste sábado (16), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota encerra as chances de acesso do time amazonense à elite do futebol nacional.

O Goiás abriu o placar cedo, com Ian Luccas aos 5 minutos, e ampliou com Marcão (15') e Paulo Baya (22') ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Sander marcou o quarto gol aos 30 minutos, fechando a goleada.

Com o revés, o Amazonas se despede de qualquer possibilidade de classificação e agora cumpre tabela na última rodada. Já o Goiás, embalado com seis vitórias consecutivas, segue na briga pelo acesso, dependendo de uma combinação de resultados.