Teatro Amazonas recebe grupo senegalês Guiss Guiss Bou Bess em show gratuito

Manaus/AM- Na terça-feira (08), às 20h, o Grupo Guiss Guiss Bou Bess se apresenta no Teatro Amazonas, Centro, zona sul de Manaus. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre. O show é uma realização da Aliança Francesa Manaus e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Com duração de 1h40min, o espetáculo traz ao palco a potência rítmica da tradição senegalesa mesclada com a energia pulsante da música eletrônica contemporânea. O trio, formado em 2016, é resultado da colaboração entre o cantor e percussionista Mara Seck, herdeiro da linhagem do saber tradicional tambor senegalês, o produtor francês Stéphane Costantini e o percussionista Aba Diop, referência da nova geração.

No repertório, o grupo apresenta sucessos como “Muus”, “Gainde”, “Jigueenu Africa”, além de faixas remixadas por artistas internacionais, como David Walters, Renaldo e Feldub, que ampliam ainda mais o alcance global da proposta sonora do grupo.

A proposta de Guiss Guiss Bou Bess, expressão em wolof que pode ser traduzida como "nova visão", é criar uma nova escuta para os ritmos ancestrais africanos por meio de batidas eletrônicas e colagens sonoras, promovendo um diálogo entre o passado e o futuro da música global.