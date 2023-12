Sesc Amazonas abre inscrições para Colônia de Férias de janeiro

Manaus/AM - A tradicional Colônia de Férias do Sesc caminha para mais uma edição, desta vez com a temática “Super Mario”, em alusão ao famoso jogo que conquistou e ainda conquista centenas de gamers de todas as idades.

As inscrições para essa edição, que acontece de 8 a 12 de janeiro, já estão abertas e podem ser realizadas através do contato (92) 98423-2150. As atividades vão ocorrer das 8h às 17h, na unidade Sesc Balneário, situada na Av. Constantinopla nº 288, Alvorada.

A iniciativa visa oferecer às crianças, de 6 a 14 anos, oportunidades de lazer educativo, promovendo não apenas momentos de diversão, mas também estimulando criatividade e construção de relações sociais através de atividades em grupo como oficinas de construção de brinquedos com materiais recicláveis, jogos educativos, oficina de comida, além do lazer no parque aquático.

Para participar da colônia, é necessário os pais ou responsáveis legais realizarem um investimento que inclui camisa, squeeze e alimentação. Para dependentes de comerciários, o valor é de R$450 e para dependentes de público em geral, R$600.

Os trabalhadores do comércio de Bens, Serviços e Turismo que tiverem interesse em usufruir das atividades do Sesc com descontos exclusivos, podem ir até uma das Centrais de Relacionamento do Sesc, situadas no Centro, rua Henrique Martins, nº427; Alvorada, av. Constantinopla, nº 288; e Cidade Nova, rua Visconde de Itanhaém, nº94, para obter a credencial das 8h às 17h.