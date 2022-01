Senac oferta 160 bolsas integrais em cursos de férias para estudantes

Manaus/AM - Um total de 160 bolsas para cursos de férias estão sendo oferecidas pela unidade do Senac Amazonas da Chapada, os interessados devem efetuar matrícula na própria unidade. Os cursos têm carga horária de 15h e serão realizados no período de 12 a 15 de janeiro e as vagas são limitadas. Os cursos oferecidos são: Computação em Nuvem (Cloud Computing), horário: 13h às 17h, com idade mínima de14 anos e escolaridade exigida o Ensino fundamental II incompleto; Fotografia Digital, no horário de 8h às 12h, com idade mínima do participante de 12 anos e escolaridade de Ensino fundamental II incompleto; Criação de artes gráficas – 3 turmas, horário de 8h às 12h / 13h às 17h / 18h às 22h, idade mínima de 12 anos e escola escolaridade, Ensino fundamental II incompleto; Introdução à prática de programação, horário de 8h às 12h, idade mínima de14 anos e escolaridade, Ensino fundamental II incompleto; Desenho de planta baixa com o AutoCAD- 2 turmas, horário: 8h às 12h /18h às 22h, idade mínima: 12 anos e escolaridade Ensino fundamental II incompleto. A coordenação da unidade informa que a proposta pretende estimular o aluno participante a usar o tempo livre das férias deste mês para aprender coisas novas e, dessa forma, que ele consiga criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.