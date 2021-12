'Selvagem' e 'O Homem Que Vendeu Sua Pele' estreiam no Cine Casarão

O Cine Casarão também segue Mostra Belmondo do Festival Varilux de Cinema Francês: ‘O Demônio das Onze Horas’ (quinta, às 18h30), ‘O Homem do Rio’ (sexta, às 19h30), ‘Técnica de Um Delator’ (sábado, 15h30) e ‘Lênon Morin, O Padre’ (domingo, 18h30).

Para poder viajar para a Europa e viver com o amor de sua vida, ele aceita ter suas costas tatuadas por um dos artistas contemporâneos mais cultuados do mundo, transformando seu próprio corpo em uma obra de arte de prestígio. Sam, entretanto, percebe que sua decisão pode significar qualquer coisa, menos liberdade. O filme será reexibido domingo (5), às 16h30.

Manaus/AM - Nesta semana, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, contará com dois filmes inéditos em sua programação: ‘Selvagem’ e ‘O Homem Que Vendeu Sua Pele’. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no perfil do Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

