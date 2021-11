Música eletrônica: Manaus recebe WareRAUMse da Label Raum

Manaus/AM - Após um hiato pandêmico, a RAUM volta com uma super festa pensada e produzida especialmente para o público da música eletrônica. Os Djs Ítalo Sargentini, Cézar Dantas, F.R.N.K, Marcal, DJ MILL, Eric Cabral, Shaisson e Guilherrrmo são as atrações da RAUM na Casa Luppi, no próximo dia 18 de dezembro, às 18h.

Experiências inovadoras desde o local até a maneira de se relacionar com as pessoas durante a festa. Tudo isso faz parte da ideia dos organizadores da Label de Eventos RAUM, em Manaus. Serão 13 horas de muita música eletrônica.

Os ingressos tem valor de R$60 e podem ser adquiridos pelo pelo link https://linktr.ee/raum ou (92) 99128-4255/98288-8785. A Casa Luppi está localizada à Rua Ferreira Pena, 139 - Centro.

Sobre a RAUM

Amigos apaixonados por música eletrônica assistem ao set do duo alemão de techno Der Dritte Raum (O Terceiro Espaço em tradução livre) em São Paulo. O cenário foi o start para a criação de uma produtora de mesmo nome, com o objetivo de proporcionar ao público do Norte do País, a mesma sensação positiva de eventos de alta qualidade fora das fronteiras amazônicas.

Assim surge o coletivo RAUM (palavra alemã que dá o conceito abstrato de espaço) formado por Ítalo Sargentini, Wilson Bulbol, Franklin Jr e Eric Cabral. Outras referências do coletivo são as lutas por liberdade de expressão, aceitação do próximo, aceitação da homossexualidade e a derrubada de qualquer tipo de preconceito. Bandeiras comuns aos movimentos sociais e musicais dos anos 1970 e 1980, bases para a cultura techno. Estes conceitos estão reunidos na sigla PLUR: Peace, Love, Union, Respect, valores que a label tenta transmitir.