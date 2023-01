Praça 14 de Janeiro comemora 139 anos com show pirotécnico em Manaus

Manaus/AM - O tradicional bairro Praça 14 de Janeiro deu início às comemorações do seu aniversário de 139 anos, na noite dessa sexta-feira (13), com o encerramento dos festejos no próximo domingo dia 15. A expectativa de público é de 10 mil pessoas.

“A 14 é o bairro que carrega em sua história a tradição do samba. Hoje, há muitos motivos para comemorar, porque foram dois anos de pandemia e muita gente passou o que passou. Então, hoje é dia de festejar”, disse o diretor de Políticas Culturais da Manauscult, Wallace Almeida.

A noite começou com as apresentações do DJ Evandro Jr, Xiado da Xinela, Ausier e Banda, além da banda Os embaixadores e a Bateria Show com todos os itens da Escola de Samba Vitória-Régia.

“Daqui do bairro nasceram grandes nomes da história e da cultura de Manaus. O Boi Caprichoso nasceu aqui e muita gente não sabe. Então, obrigado prefeito David e presidente Alonso. Nós merecemos muito essa grande festa. Temos muito a comemorar”, completou o diretor de eventos da escola de samba Vitória-Régia, Marcos Lessa.

O momento mais aguardado foi o canto dos parabéns ao bairro que ocorreu à meia-noite com queima de fogos. O show pirotécnico durou 12 minutos e chamou a atenção do público presente que se encantou com as luzes. A programação seguiu também no palco interno com as apresentações de Afonso Cearense, Uendel Pinheiro, George Japa e Felipe Sales.