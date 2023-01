Bloco da Pimentosa é folia garantida neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A folia começa neste sábado (14) com o Bloco da Pimentosa às 16h no Assinpa. Os ingressos estão à venda no site Sympla ou na loja Icases no Manauara Shopping, custam R$ 60 e já estão no terceiro lote de vendas. As atrações da festa ficam por conta de Cauxi Eletrizado, Rafa Militão, Marcia Novo, Julio Persil, Di Figueiredo, Noelle, Rebecca Grana e banda e Madame C.

A festa começa às 16h no clube Assinpa, localizado na Av. da Lua bairro Aleixo e promete axé, pop, funk e boi bumbá. É obrigatório a apresentação da carteira de vacinação com esquema vacinal completo ou de, pelos menos, 3 doses, caso contrário não terá acesso ao evento e nem devolução do valor do ingresso.