Pagode do Decreto recebe Quintal do Thiago Martins neste domingo em Manaus

Manaus/AM – O Pagode do Decreto recebe neste domingo (3) a atração nacional Thiago Martins com o show ‘Quintal do TG’. O projeto reúne 28 faixas em homenagem aqueles que o cantor considera os três maiores compositores de samba da história: Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho, e também conta com a participação de Xande de Pilares, Mumuzinho, Jorge Aragão, Chrigor, Arlindinho Cruz, Gustavo Lins, entre outros.

O evento será realizado a partir das 17h, no Espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres, zona Norte de Manaus. O show de Thiago Martins marca o lançamento oficial da agenda do tradicional Circuito Vip de Carnaval 2024, que movimenta agenda dos melhores eventos momescos desde dezembro até o sábado após a quarta-feira de cinzas.

Além da atração nacional se apresentam também Mikael, NTDS, Samantha Mavignier, Prefixo 92, Não Era Amor, Marrakesh, Jean Carlos e Dj Sandro Souza.

“O Quintal do TG’ é uma grande declaração de amor ao Vidigal, minha favela e por todos esses artistas que me inspiraram e mostraram a força dos nossos pagodes! Um trabalho feito com muito amor, responsabilidade e muita dedicação para vocês”, comemora o cantor.

Os ingressos com valores promocionais já estão esgotados, mas o segundo lote está à venda nas lojas Via Uno do Amazonas, Manauara, Sumaúma e Shopping Grande Circular. O passaporte para pista custa R$ 50 mais taxas e o lounge R$ 80 mais taxas. Também é possível adquirir os ingressos pelo site ingressofly.com. As compras podem ser parceladas em até 3x no cartão de crédito.



O espaço dispõe de estacionamento operado pela empresa Blur Parking com sistema de monitoramento de câmeras, seguranças e coordenadores de pátio pelo preço único de R$20,00. Maiores informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (92) 98471-6148.