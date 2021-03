'Os Desafios da Liderança Feminina' é tema de palestra no Dia da Mulher

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, um encontro on-line com o tema “Os Desafios da Liderança Feminina”, vai ser conduzido pelas consultoras empresariais Luciana Nogueira Minev, Sonia Grasseschi e Rebeca Nogueira, a partir das 19h, através da plataforma Zoom.

Luciana Nogueira Minev, fundadora e diretora executiva da Singulari, explica que a proposta é compartilhar os desafios enquanto liderança feminina e abrir espaço para que outras pessoas participem e tragam suas histórias. Ela destaca que a iniciativa é direcionada a gestoras de todos os níveis e empresas, no entanto, os homens também estão convidados para o bate-papo.

“Vamos, juntas, compartilhar nossas histórias, experiência e aprendizados adquiridos ao longo da nossa trajetória. Escolhemos a plataforma do Zoom por entender que a interação pode ser muito melhor”, adianta uma das mediadoras. “Para nós, é importante participar desses encontros para aumentar a visibilidade de temas relevantes para mulheres executivas”.

Os interessados podem entrar em contato com a Singulari por meio do Instagram (@singulariconsultoria).

Agenda de lives – Durante o mês de março, a equipe da Singulari Consultoria vai participar de uma série de lives voltadas para temas de gestão, produtividade saudável e cultura organizacional.

A programação conta com a live “Vivendo uma Produtividade Saudável” no dia 16, às 19h30, com a participação de Luciana Nogueira Minev no Instagram da psicóloga Greicy Valéria (@la.greicy), “Empreendedorismo Feminino” no dia 19, às 11h, no Youtube do Icbeu Manaus (@icbeumanaus) e “Cultura Organizacional” no dia 24, às 19h30, no Instagram da consultora de carreira Lívia Brito (@liviabrito).

Com oito anos no mercado amazonense, a Singulari Consultoria é focada em desenvolvimento de pessoas e gestão de resultados. Entre os serviços oferecidos consultoria em gestão de pessoas, com a possibilidade de implantar ou reestruturar o departamento de Gestão estratégica nas empresas; Team Building, processo que consiste em desenvolver atividades de interação e aprendizagem com os membros de um time, a fim de fortalecer as relações nas empresas; recrutamento e seleção estratégica, com procedimento 100% on-line e modernas ferramentas de avaliação; e diagnóstico organizacional, para identificar o grau de satisfação e motivação dos colaboradores.