"Orquestra na Floresta" promove intercâmbio cultural na Aldeia Cipiá





Manaus/AM - A Aldeia Cipiá, localizada no lago do Castanhal da Tatulândia, na margem esquerda do rio Negro, a 34 quilômetros de Manaus, será palco do projeto “Orquestra na Floresta” no dia 23, a partir das 17h30. A iniciativa da Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), busca aproximar a música erudita da ancestralidade indígena, promovendo um intercâmbio artístico e democratizando o acesso à música clássica em comunidades onde o gênero raramente chega.

A programação contará com a Orquestra de Câmara de Manaus, o grupo de música Cipiá e a participação dos tenores Miqueias Williams e do maestro Everaldo Barbosa. Integrantes da aldeia também se apresentarão, trazendo cantos e instrumentos tradicionais, em um momento de encontro entre diferentes expressões culturais e saberes musicais.

Para o presidente do Concultura, Tony Medeiros, o evento reforça a ideia de que a música é uma linguagem universal. “Quando juntamos a Orquestra de Câmara com o canto e os instrumentos indígenas, estamos não apenas celebrando a diversidade, mas mostrando que Manaus é um território de encontros e de respeito às nossas raízes”, afirmou.

O pianista e professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) João Gustavo Kienen avalia a proposta como um marco para a música contemporânea indígena no Brasil. “É uma troca legítima entre várias musicalidades, unindo orquestra e instrumentos tradicionais indígenas em um diálogo cultural significativo”, destacou. A apresentação integra as ações do Concultura para difusão cultural e valorização das identidades locais.