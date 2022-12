‘Natal Itinerante’ levará programação cultural e distribuição de brinquedos ao bairro Compensa

Manaus/AM - O “Natal Itinerante” encantou 3,5 mil crianças do bairro Jorge Teixeira e imediações, nesta terça-feira (20) e amanhã vai chegar ao bairro Compensa. O evento reúne arte, música, brinquedos e muita diversão com o Papai Noel e os artistas do espetáculo “A Fantástica História do Biscoito do Natal”.

O “Natal Itinerante” integra a programação do “Mundo Encantado do Natal”. Em quase 20 dias, a iniciativa já distribuiu 13,5 mil brinquedos, contemplando os moradores dos bairros Colônia Terra Nova, Ouro Verde, Nova Vitória, Alvorada, Santa Etelvina, Glória e Jorge Teixeira, além de três instituições filantrópicas da Cidade Nova.

Atentos a cada movimento do espetáculo, os gêmeos Bruno e Breno de Souza, de 8 anos, elegeram um personagem favorito: o Biscoito de Natal. “O que mais gostei foi das brincadeiras, do Biscoito e de tudo”, contou Breno. Já o irmão, Bruno, afirmou ter se divertido na ação. “Muito legal, vale muito a pena vir. É muito legal. É muito engraçado”, comenta Bruno.

Arte para as crianças

Com um palco móvel, o projeto leva às comunidades o espetáculo “A Fantástica História do Biscoito de Natal”, com a presença do Papai Noel e Mamãe Noel, além de outros personagens e brincadeiras.

Próximas paradas

Na quarta-feira (21), o “Natal Itinerante” chega ao município de Itacoatiara, com programação a partir das 16h, na Associação Mãos Solidárias, na rua Parintins, 2.859, bairro São Cristóvão.



Já na quinta-feira (22) é a vez do público da Compensa e imediações receberem a caravana natalina, às 16h, no Centro Desportivo da Compensa (CDC), na travessa Teófilo Dias. A última apresentação acontece no Viver Melhor I, Lago Azul, às 10h, na sexta (23).