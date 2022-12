Casarão de Ideias entra em recesso e retorna com atividades em janeiro

Manaus/AM - O Casarão de Ideias, que abrange a Escola de Ideias, espaço de exposições, Cine Casarão e o gastrobar Jardim de Roselle, entrou em recesso nesta terça-feira (20). As atividades estão suspensas durante esse período de final de ano e também na primeira semana de janeiro de 2023.

De acordo com João Fernandes, diretor do espaço cultural, o retorno das atividades está marcado para o dia 11 de janeiro. “O ano de 2022 foi marcado por muitas conquistas e também por muito trabalho. Então, nada mais justo do que toda a nossa equipe ter um período de descanso para voltarmos com toda a energia em 2023”, comenta ele.

Além disso, Fernandes adianta que esse período será utilizado para o planejamento das ações do Casarão de Ideias para o próximo ano. “Vamos aproveitar essas ‘férias’ para planejarmos o ano de 2023, e aprimorarmos os nossos projetos, sempre com foco na ocupação da Rua Barroso, no fomento da economia cultural e também no entretenimento para a sociedade em geral”, finaliza.