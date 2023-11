Murilo Couto retorna a Manaus com 'Ideias Soltas'

Manaus/AM - O humorista Murilo Couto volta a Manaus no dia 10 de dezembro, com o stand up Ideais Soltas. A apresentação acontece no Teatro Manauara às 19h. Os ingressos estão à venda no site ingressomix.com e nas lojas Ramsons dos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma.

Murilo Couto é personalidade do stand up comedy nacional desde quando “tudo era mato”. Seu estilo de humor é original, verborrágico, irreverente e por vezes insano. Há sua versão “Murilo Coach”, a qual não se propõe a ensinar nada e somente fazer rir de verdade, afinal ele é daquela geração de comediantes onde a graça importa muito mais que a lacração. Você encontra o Murilo no SBT no programa “The Noite com Danilo Gentili”, na tela do cinema com “Exterminadores do Além” e até em algum show de rap, pois “Emicouto” é lenda. Mas é no palco dos teatros que Murilo Couto entrega sua melhor forma e as definições de comédia passam a ser atualizadas.