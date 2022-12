Longa sobre Clarice Lispector estreia nesta quinta-feira, no Cine Casarão

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (15), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, recebe a estreia do ensaio documental ‘Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo’, às 15h30. Também na quinta-feira, às 17h30, ocorre a estreia do longa-metragem ‘A Morte Habita à Noite’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Com direção de Taciana Oliveira, ‘Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo’ foi criado a partir de uma seleção de depoimentos da escritora e de entrevistas com amigos e familiares em uma costura poética visual de trechos adaptados à sua obra.

Entre os participantes estão: Paulo Gurgel Valente, filho de Clarice Lispector; Alberto Dines, jornalista e amigo; Márcia Algranti, sobrinha da escritora; Luiz Carlos Lacerda, amigo e cineasta; e Affonso Romano de Sant’Anna e Marina Colasanti, escritores e amigos de Clarice. O filme será reexibido na sexta-feira (16), às 17h30; sábado (17), às 19h30 e domingo (18), às 15h30.

Já ‘A Morte Habita à Noite’, de Eduardo Morotó, mostra Raul que aos 50 anos é alcoólatra e desempregado, mas tem como tábua de equilíbrio sua paixão por Lígia, que nos últimos anos foi sua parceira de uma vida sem regras. Porém, a relação entre os dois não é mais a mesma. Durante uma noite conturbada, Raul cruza com Cássia, uma jovem desgarrada e cheia de vida que vai despertar nele um lado antes desconhecido.

O longa faz parte Sessão Vitrine um projeto inovador de distribuição coletiva de filmes brasileiros e coproduções latino-americanas em salas de cinema comerciais, realizado pela distribuidora Vitrine Filmes. As reexibições ocorrem no sábado, às 16h, e no domingo, às 19h50.

Ainda na programação do Cine Casarão, o público pode conferir ‘Êxtase’ (quinta-feira, às 19h30; sexta-feira, às 16h) e ‘Pequenos Guerreiros’ (sexta-feira, às 19h30; sábado, às 18h).