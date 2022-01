Leonardo Castelo lança DVD “Viva La Vida”, em todas as plataformas de streaming

Manaus/AM - O cantor Leonardo Castelo lança neste sábado (15), o DVD Viva La Vida. Ao todo, 21 toadas compõem a obra de boi-bumbá, entre músicas autorais com parcerias e claro grandes clássicos e os sucessos dos bois Garantido e Caprichoso.

“Duas Toadas do Boi Azul, que foram gravadas em Homenagem aos artistas Arlindo Jr e Klinger Araújo”, antecipa Leonardo. Com 17 anos de carreira no Boi-Bumbá Garantido, Leonardo Castelo gravou seu 1o DVD, como agradecimento à superação do COVID-19. O artista celebra a vida e homenageia artistas icônicos, que faleceram durante a pandemia.

“São 22 faixas sendo 1 instrumental, o tema Viva Lá Vida (Abertura do Show) e mais 21 Toadas.Temos 12 faixas que são do nosso 1o CD First - Amor de Festival, inclusive 4 toadas novas de minha autoria com parceiros como, Adriano Aguiar, Enéas dias e Márcia Novo”, explica Castelo.

Leonardo ainda conta que o DVD tem nove faixas com toadas de 2019 de Adriano Aguiar que foi o último ano do festival. “No meio deles estão 4 toadas que foram gravadas em Homenagem à Arlindo Jr, Klinger Araújo e Sandro Putnoki”, afirma o levantador de toadas.

Esse trabalho eu dedico primeiramente à Deus e à todos os profissionais de Saúde, que para mim, são os verdadeiros heróis dessa terrível pandemia e em especial os profissionais da Samel, que foram os que cuidaram com extrema excelência de mim, quando fui acometido da COVID-19 em dezembro de 2020.

Castelo explica ainda, que as toadas foram escolhidas a dedo. “Meu Cd tem as que mais gosto de cantar nos meus Shows. Escolhi toadas que lembrassem os personagens que homenageamos e também as mais pedidas do público”, conta.

O DVD Viva La Vida estará disponível para todas as pessoas sem custo. O projeto foi idealizado para ser disponibilizado gratuitamente pelas plataformas de streaming YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Tidal, entre outros.

“É um agradecimento a Deus pelo milagre da minha recuperação”, conclui Leonardo Castelo.